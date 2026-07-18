Informations pratiques

Chabrillan

Vogue de Chabrillan

Les Charmes Chabrillan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 13:00:00

fin : 2026-08-03 02:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Fête du village annuelle organisée par les Jeunes de Chabrillan. 3 jours de fête entre pétanque, bal, course pédestre et repas organisés par l’association !

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Les Charmes Chabrillan 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes secretaireajchabrillan@yahoo.com

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English : Vogue de Chabrillan

Annual village festival organized by the Chabrillan Youth Group. Three days of festivities featuring pétanque, a dance, a fun run, and meals organized by the association!

L’événement Vogue de Chabrillan Chabrillan a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme