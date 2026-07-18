Vogue de Chabrillan Chabrillan
samedi 1 août 2026 · Chabrillan
Informations pratiques
Chabrillan
Vogue de Chabrillan
Les Charmes Chabrillan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 13:00:00
fin : 2026-08-03 02:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Fête du village annuelle organisée par les Jeunes de Chabrillan. 3 jours de fête entre pétanque, bal, course pédestre et repas organisés par l’association !
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Les Charmes Chabrillan 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes secretaireajchabrillan@yahoo.com
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English : Vogue de Chabrillan
Annual village festival organized by the Chabrillan Youth Group. Three days of festivities featuring pétanque, a dance, a fun run, and meals organized by the association!
L’événement Vogue de Chabrillan Chabrillan a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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