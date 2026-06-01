Voiles Latines Saint-Tropez 2026, Le port – môle Jean Reveille – Saint-Tropez, Saint-Tropez

Voiles Latines Saint-Tropez 2026 5 – 7 juin Le port – môle Jean Reveille – Saint-Tropez Var

Les conditions d’inscription sont différentes pour le tout public et les équipages composant la flottille du rassemblement (gratuité et accès aux activités de la manifestation).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T13:00:00+02:00 – 2026-06-05T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00

‘Les voiles Latines de Saint-Tropez’ est un rassemblement de voiliers à gréément latin et autres grééments traditionnels.

Sur deux jours de manifestation, sont proposés aux participants des temps de navigation, de jeux sur l’eau, et de découvertes culturelles en lien avec la navigation (musée de la Citadelle, musée de l’Annonciade, conférences).

A l’occasion de ce rassemblement, le tout public peut, au contact des équipages, membres de la STVT organisatrice (société tropézienne des voiliers de tradition) et autres associations partenaires présentes :

– découvrir l’histoire et l’intérêt de ces embarcations traditionnelles,

– découvrir les principes de navigation avec ces grééments singuliers

– monter à bord des embarcations,

– découvrir les métiers de charpenterie naval et de vannerie.

Le port – môle Jean Reveille – Saint-Tropez Môle Jean Réveille Saint-Tropez 83990 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « stvt.tartane@gmail.com »}, {« type »: « email », « value »: « port@ville-sainttropez.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 94 56 68 70 »}] La grande jetée du port de Saint-Tropez (référence IA83002004) désignée autrefois comme le môle du Portalet et aujourd’hui môle Jean Réveille, a été bâtie en plusieurs étapes depuis le 15e siècle. A l’origine le môle du Portalet est constitué d’enrochements sur lesquels est construite une muraille protectrice. Il est prolongé par une jetée en pierre à partir de 1715, l’opération se fait en plusieurs étapes jusqu’au milieu du 19e siècle. Le môle du Portalet est prolongé vers l’ouest de 1846 à 1868 et devient la grande jetée, une batterie est construite à son extrémité pour accueillir 4 pièces de canons et le mur abri est surélevé. En 1858, un premier feu fixe rouge est monté sur un candélabre en fonte. Le premier phare de Saint-Tropez, appelé « phare rouge » est édifié en 1865 au bout de la grande jetée. Ce feu fixe rouge et puissant est monté sur une tourelle cylindrique en maçonnerie de 15 m de hauteur. En 1932, il est électrifié. Inspirant des peintres comme Paul Signac (1899), il est un emblème de la ville. Il est détruit le 15 août 1944 par les troupes allemandes, lors du débarquement des troupes alliées. La jetée est reconstruite dès 1945. De 1952 à 1968, le phare est remplacé par une tourelle en béton armé. Lorsque la jetée est allongée vers l’ouest en 1967 et qu’un nouveau feu de signalisation est construit en 1968, il perd de son utilité, le feu est donc éteint et sa tourelle démolie en 2000. En 1967, l’allongement de la grande jetée nécessite la construction d’un nouveau feu de signalisation d’entrée du port. Un feu provisoire est installé sur un pylône en bois de 8 m de haut et signale l’extrémité de la jetée jusqu’en 2000. Après la réhabilitation du port, la ville de Saint-Tropez s’engage en 1999 dans la construction d’un nouveau phare à lanterne rouge au bout de la grande jetée, identique au premier phare. Il est inauguré et mis en service le 1er janvier 2001.

‘Les voiles Latines de Saint-Tropez’ est un rassemblement de voiliers à gréément latin et autres grééments traditionnels.

©Jean-Baptiste Giordana