Exposition Paris-Match Hommage à Brigitte BARDOT Place Blanqui Saint-Tropez
Exposition Paris-Match Hommage à Brigitte BARDOT Place Blanqui Saint-Tropez mardi 2 juin 2026.
Saint-Tropez
Exposition Paris-Match Hommage à Brigitte BARDOT
Place Blanqui & Square de Lattre de Tassigny Saint-Tropez Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-06-02
Exposition de photographies présentée place Blanqui et au square de Lattre de Tassigny. Cette édition rend hommage à Brigitte Bardot.
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Place Blanqui & Square de Lattre de Tassigny Saint-Tropez 83990 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 90 00
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English : Paris-Match exhibition Tribute to Brigitte BARDOT
Photo exhibition presented at Place Blanqui and Square de Lattre de Tassigny. This edition pays tribute to Brigitte Bardot.
L’événement Exposition Paris-Match Hommage à Brigitte BARDOT Saint-Tropez a été mis à jour le 2026-05-12 par Saint-Tropez Tourisme
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