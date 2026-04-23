Nuit européenne des Musées Musée de l’Annonciade Musée de l’Annonciade Saint-Tropez

Saint-Tropez

Nuit européenne des Musées Musée de l’Annonciade

Musée de l’Annonciade 2, Place Georges Grammont Saint-Tropez Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

A l’occasion de la nuit des musées, diverses animations proposées dont visite de l’expo avec des membres de l’association STVT qui amarrera pour l’occasion 2 tartanes sur le quai de l’Epi.

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Musée de l’Annonciade 2, Place Georges Grammont Saint-Tropez 83990 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 17 84 10 annonciade@ville-sainttropez.fr

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English : European Museum Night Musée de l’Annonciade

On the occasion of Museum Night, various activities are on offer, including a visit to the exhibition with members of the STVT association, who will be mooring 2 tartanes on the Quai de l’Epi for the occasion.

L’événement Nuit européenne des Musées Musée de l’Annonciade Saint-Tropez a été mis à jour le 2026-04-23 par Saint-Tropez Tourisme