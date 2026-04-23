Nuit européenne des Musées Musée de l’Annonciade Musée de l’Annonciade Saint-Tropez
Nuit européenne des Musées Musée de l’Annonciade Musée de l’Annonciade Saint-Tropez samedi 23 mai 2026.
Saint-Tropez
Nuit européenne des Musées Musée de l’Annonciade
Musée de l’Annonciade 2, Place Georges Grammont Saint-Tropez Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
A l’occasion de la nuit des musées, diverses animations proposées dont visite de l’expo avec des membres de l’association STVT qui amarrera pour l’occasion 2 tartanes sur le quai de l’Epi.
.
Musée de l’Annonciade 2, Place Georges Grammont Saint-Tropez 83990 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 17 84 10 annonciade@ville-sainttropez.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : European Museum Night Musée de l’Annonciade
On the occasion of Museum Night, various activities are on offer, including a visit to the exhibition with members of the STVT association, who will be mooring 2 tartanes on the Quai de l’Epi for the occasion.
L’événement Nuit européenne des Musées Musée de l’Annonciade Saint-Tropez a été mis à jour le 2026-04-23 par Saint-Tropez Tourisme
À voir aussi à Saint-Tropez (Var)
- Les Chefs à Saint-Tropez fêtent les producteurs Saint-Tropez 2 mai 2026
- Les Bravades de Saint-Tropez Saint-Tropez 16 mai 2026
- Nuit européenne des Musées Citadelle de Saint-Tropez musée d’histoire maritime Saint-Tropez 23 mai 2026
- Festival Les Nuits du Château de la Moutte Château de la Moutte Saint-Tropez 1 août 2026
- Les Voiles de Saint-Tropez Saint-Tropez 26 septembre 2026