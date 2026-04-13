Nuit européenne des Musées Citadelle de Saint-Tropez musée d’histoire maritime Saint-Tropez

Saint-Tropez

Nuit européenne des Musées

Citadelle de Saint-Tropez musée d’histoire maritime 1, Montée de la Citadelle Saint-Tropez Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 17:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

L’équipe de game designers Andralude vous invite à la Citadelle pour une enquête interactive autour du thème de la traite illégale d’esclaves au XIXe siècle.

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Citadelle de Saint-Tropez musée d’histoire maritime 1, Montée de la Citadelle Saint-Tropez 83990 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 90 30 citadelle@ville-sainttropez.fr

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English : Nuit européenne des Musées

Game designers Andralude invite you to La Citadelle for an interactive investigation into the illegal slave trade in the 19th century.

L’événement Nuit européenne des Musées Saint-Tropez a été mis à jour le 2026-04-13 par Saint-Tropez Tourisme