Nuit européenne des Musées Citadelle de Saint-Tropez musée d’histoire maritime Saint-Tropez
Nuit européenne des Musées Citadelle de Saint-Tropez musée d’histoire maritime Saint-Tropez samedi 23 mai 2026.
Saint-Tropez
Nuit européenne des Musées
Citadelle de Saint-Tropez musée d’histoire maritime 1, Montée de la Citadelle Saint-Tropez Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 17:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
L’équipe de game designers Andralude vous invite à la Citadelle pour une enquête interactive autour du thème de la traite illégale d’esclaves au XIXe siècle.
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Citadelle de Saint-Tropez musée d’histoire maritime 1, Montée de la Citadelle Saint-Tropez 83990 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 90 30 citadelle@ville-sainttropez.fr
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English : Nuit européenne des Musées
Game designers Andralude invite you to La Citadelle for an interactive investigation into the illegal slave trade in the 19th century.
L’événement Nuit européenne des Musées Saint-Tropez a été mis à jour le 2026-04-13 par Saint-Tropez Tourisme
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