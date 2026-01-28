Les Bravades de Saint-Tropez

Saint-Tropez Saint-Tropez Var

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-18

2026-05-16

Les Bravades de Saint-Tropez, qui ont lieu depuis chaque année les 16, 17 et 18 mai, sont la manifestation exemplaire de l’attachement des Tropéziens à leur glorieux passé militaire et à leur profonde dévotion pour leur Saint Patron.

Saint-Tropez Saint-Tropez 83990 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 97 45 21 info@sainttropeztourisme.com

English : Les Bravades de Saint-Tropez

‘Les Bravades’ have taken place in Saint-Tropez for years on 16, 17 and 18 May. They are a display of the pride which residents of Saint-Tropez have in their glorious military past and of their deep devotion to their Patron Saint.

