Les Chefs à Saint-Tropez fêtent les producteurs Saint-Tropez
Les Chefs à Saint-Tropez fêtent les producteurs Saint-Tropez samedi 2 mai 2026.
Les Chefs à Saint-Tropez fêtent les producteurs
Place des lices Saint-Tropez Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 09:00:00
fin : 2026-05-04 19:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Pour sa 6ème édition, l’événement Les Chefs à Saint-Tropez fêtent les producteurs et savoir-faire régionaux aura lieu les 2,3 et 4 Mai 2026.
Une rencontre gourmande où producteurs locaux et chefs passionnés mettent en lumière l’excellence du terroir.
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Place des lices Saint-Tropez 83990 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 84 84 welcome@chefsetproducteurs.org
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English : Chefs in Saint-Tropez celebrate producers
For its 6th edition, the event Les Chefs à Saint-Tropez fêtent les producteurs et savoir-faire régionaux will take place on May 2,3 and 4, 2026.
A gourmet gathering where local producers and passionate chefs highlight the excellence of the terroir.
L’événement Les Chefs à Saint-Tropez fêtent les producteurs Saint-Tropez a été mis à jour le 2026-03-23 par Saint-Tropez Tourisme
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