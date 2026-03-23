Les Chefs à Saint-Tropez fêtent les producteurs

Place des lices Saint-Tropez Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 09:00:00

fin : 2026-05-04 19:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Pour sa 6ème édition, l’événement Les Chefs à Saint-Tropez fêtent les producteurs et savoir-faire régionaux aura lieu les 2,3 et 4 Mai 2026.

Une rencontre gourmande où producteurs locaux et chefs passionnés mettent en lumière l’excellence du terroir.

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Place des lices Saint-Tropez 83990 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 84 84 welcome@chefsetproducteurs.org

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English : Chefs in Saint-Tropez celebrate producers

For its 6th edition, the event Les Chefs à Saint-Tropez fêtent les producteurs et savoir-faire régionaux will take place on May 2,3 and 4, 2026.

A gourmet gathering where local producers and passionate chefs highlight the excellence of the terroir.

L’événement Les Chefs à Saint-Tropez fêtent les producteurs Saint-Tropez a été mis à jour le 2026-03-23 par Saint-Tropez Tourisme