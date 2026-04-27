Tournoi Open Saint-Tropez Tennis Municipal Pierre Philippot Saint-Tropez
Tournoi Open Saint-Tropez Tennis Municipal Pierre Philippot Saint-Tropez vendredi 29 mai 2026.
Saint-Tropez
Tournoi Open Saint-Tropez
Tennis Municipal Pierre Philippot Route des Plages 83990 Saint-Tropez Saint-Tropez Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 08:00:00
fin : 2026-06-13 21:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à notre tournoi de tennis, ouvert à tous les passionnés, regroupant toutes les catégories.
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Tennis Municipal Pierre Philippot Route des Plages 83990 Saint-Tropez Saint-Tropez 83990 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 97 15 52 tennis.st-tropez@wanadoo.fr
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English : Saint-Tropez Open Tournament
We’re delighted to invite you to take part in our tennis tournament, which is open to all enthusiasts in all categories.
L’événement Tournoi Open Saint-Tropez Saint-Tropez a été mis à jour le 2026-04-27 par Saint-Tropez Tourisme
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