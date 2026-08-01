Informations pratiques

Châtillon-en-Bazois

Voir l’éclipse

Rue des Mergers Châtillon-en-Bazois Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12 21:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Tournons nos yeux (protégés) vers l’horizon. Rendez-vous le long de la rue des Mergers pour vivre ensemble ce grand moment astronomique. Lunettes spéciales éclipse obligatoires. Une centaine de paires de dispo sur le lieu d’observation (avec 1 € de caution). Pique-nique, chaises et plaids bienvenus). Rendez-vous 19h, début vers 19h10, zénith vers 20h20, fin vers 21h20. .

Rue des Mergers Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 14 76

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English : Voir l’éclipse

L’événement Voir l’éclipse Châtillon-en-Bazois a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Rives du Morvan