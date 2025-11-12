Informations pratiques

Sélestat

Voir, revoir Une sélection d’œuvres de la collection du FRAC Alsace

1 route de Marckolsheim Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-11 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-11 2026-09-20 2026-10-18

Avec Voir, revoir , le FRAC Alsace revient aux prémices de sa collection, constituée dès les années 1980 autour d’une volonté de soutenir la création contemporaine et de la partager avec les publics

Avec Voir, revoir, le FRAC Alsace revient aux prémices de sa collection, constituée dès les années 1980 autour d’une volonté de soutenir la création contemporaine et de la partager avec les publics. Cet accrochage imaginé par l’équipe du FRAC propose un regard intime sur ces œuvres chaque membre a choisi une pièce qui lui est chère, une rencontre sensible qui raconte aussi une histoire collective. Des œuvres parfois moins visibles aujourd’hui retrouvent leur place, invitant à observer comment le temps transforme notre regard. 0 .

1 route de Marckolsheim Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 87 55 information@frac-alsace.org

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English :

With Voir, revoir, the FRAC Alsace returns to the beginnings of its collection, which was established in the 1980s with the aim of supporting contemporary art and sharing it with the public.

L’événement Voir, revoir Une sélection d’œuvres de la collection du FRAC Alsace Sélestat a été mis à jour le 2026-07-17 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme