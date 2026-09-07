Voir une photographie sans la voir : une expérience sensorielle, Musée Louis Braille, Coupvray

Informations pratiques

Voir une photographie sans la voir : une expérience sensorielle 19 et 20 septembre Musée Louis Braille Seine-et-Marne

Limité à 10 personnes par créneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Peut-on découvrir une photographie sans la regarder ? Cet atelier propose d’explorer autrement le langage de l’image en mobilisant le toucher, l’écoute et l’imagination. À partir de photographies accompagnées de descriptions sensibles, d’illustrations tactiles et d’ambiances sonores, les participants sont invités à reconstituer une scène avant de la découvrir visuellement. L’expérience met en lumière l’importance de la description d’image pour les personnes aveugles et malvoyantes, avant d’aborder les bonnes pratiques d’accessibilité des photographies, notamment sur les réseaux sociaux. Une activité participative, accessible à tous, qui invite à changer de regard sur l’image et sur les différentes façons de la percevoir.

Musée Louis Braille 13 Rue Louis Braille, 77700 Coupvray, France Coupvray 77700 Seine-et-Marne Île-de-France 0160048280 https://museelouisbraille.com [{« type »: « phone », « value »: « 01 60 04 82 80 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@museelouisbraille.fr »}] Maison briarde du début du XVIIIe siècle.

Atelier sensoriel

©Musée Louis Braille