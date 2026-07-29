Voix d’Hildegard Saintes
samedi 19 septembre 2026 · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Voix d’Hildegard
Crypte Saint Eutrope Saintes Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19 21:30:00
Date(s) :
2026-09-19
L’ensemble féminin Flos de Spina propose une interprétation de pièces vocales d’Hildegard von Bingen, moniale du XIIème siècle.
.
Crypte Saint Eutrope Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 79 77 14 contact@mielline.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The all-female ensemble Flos de Spina presents an interpretation of vocal works by Hildegard von Bingen, a 12th-century nun.
L’événement Voix d’Hildegard Saintes a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
À voir aussi à Saintes (Charente-Maritime)
- Diva canapé A CAPPELLA! Église Saint-Vivien Saintes 29 juillet 2026
- Concert à la Musardière La Musardière Saintes 1 août 2026
- Tour cycliste de Charente Maritime féminin, 26ème édition Saintes 1 août 2026
- Visite découverte Visite thématique des arènes Amphithéâtre gallo-romain Saintes 2 août 2026
- Les Mardis de Saint-Louis Soirée tropicale Esplanade de l’ancien hôpital Saint-Louis Saintes 4 août 2026