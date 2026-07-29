Informations pratiques

Saintes

Voix d’Hildegard

Crypte Saint Eutrope Saintes Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19 21:30:00

Date(s) :

2026-09-19

L’ensemble féminin Flos de Spina propose une interprétation de pièces vocales d’Hildegard von Bingen, moniale du XIIème siècle.

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Crypte Saint Eutrope Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 79 77 14 contact@mielline.org

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English :

The all-female ensemble Flos de Spina presents an interpretation of vocal works by Hildegard von Bingen, a 12th-century nun.

L’événement Voix d’Hildegard Saintes a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge