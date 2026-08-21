Voltaire et l’Encyclopédie, Les Délices, Genève
vendredi 16 avril 2027 · Les Délices · Genève
Informations pratiques
Voltaire et l’Encyclopédie Vendredi 16 avril 2027, 12h15 Les Délices
CHF 0.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-16T12:15:00+02:00 – 2027-04-16T13:15:00+02:00
Fin : 2027-04-16T12:15:00+02:00 – 2027-04-16T13:15:00+02:00
Au milieu du 18e siècle, Diderot et D’Alembert entreprirent le plus grand projet éditorial de l’époque: «l’Encyclopédie raisonnée des arts, des métiers et des sciences». Voltaire y contribua, non sans heurts… L’occasion de revenir sur ce projet monumental et l’impact du philosophe sulfureux.
Gratuit, visite en français par Lucas Arpin, médiateur culturel
Sans inscription, dans la limite des places disponibles.
Durée: 1 heure
Les Délices Rue des Délices 25, 1203 Genève Genève 8973 +41 22 418 95 60 http://www.bge-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/musee-voltaire/
Une visite gratuite, tout public dès 12 ans, vous invite à découvrir Voltaire et Les Délices
Wikisource
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