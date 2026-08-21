Voltaire, l’artisan des Lumières, Les Délices, Genève
jeudi 29 octobre 2026 · Les Délices · Genève
Informations pratiques
Voltaire, l’artisan des Lumières Jeudi 29 octobre, 12h15 Les Délices
CHF 0.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-29T12:15:00+01:00 – 2026-10-29T13:15:00+01:00
Fin : 2026-10-29T12:15:00+01:00 – 2026-10-29T13:15:00+01:00
C’est à 61 ans que Voltaire atterrit à Genève, investissant la Villa des Délices de 1755 à 1760. Il y produisit de nombreuses œuvres renommées, dont «Candide». Cette visite propose une découverte de la vie du philosophe des Lumières, avec un accent sur son séjour dans la Cité de Calvin.
Gratuit, visite en français par Lucas Arpin, médiateur culturel
Sans inscription, dans la limite des places disponibles.
Durée: 1 heure
Les Délices Rue des Délices 25, 1203 Genève Genève 8973 +41 22 418 95 60 http://www.bge-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/musee-voltaire/
Une visite gratuite, tout public dès 12 ans, vous invite à découvrir Voltaire et Les Délices.
Bibliothèque de Genève/Stéphane Pecorini
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