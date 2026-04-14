Vos héros préférés, Allée du Lay – Quartier Plaisance, Orvault
Vos héros préférés, Allée du Lay – Quartier Plaisance, Orvault mercredi 17 juin 2026.
Vos héros préférés Mercredi 17 juin, 14h30 Allée du Lay – Quartier Plaisance Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T14:30:00+02:00 – 2026-06-17T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-17T14:30:00+02:00 – 2026-06-17T17:30:00+02:00
Avec l’illustrateur Richard Marnier et l’illustratrice Marie Bailliard
Qui sont vos héros et héroïnes préféré.es ? Comment sont iels devenu.es des héros ? Grâce à qui ? À travers cet atelier, nous réfléchirons ensemble aux figures qui nous inspirent (dans les histoires ou non), pour comprendre leur parcours. Et comment nous pouvons aussi marcher dans cette direction. Au programme : discussions, écriture et dessin en extérieur !
Mercredi 17 juin (allée du Lay) et mercredi 24 juin (parc de Plaisance) · de 14h30 à 17h30 · à partir de 7 ans
Allée du Lay – Quartier Plaisance 4 Allée du Lay Orvault 44700 Plaisance Loire-Atlantique Pays de la Loire
Un atelier de dessin et d’écriture ecriture dessin
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