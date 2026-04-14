Votre guide MementoCSE 2025-2026 OFFERT, Rennes – GLAZ Arena, Cesson-Sévigné
Votre guide MementoCSE 2025-2026 OFFERT, Rennes – GLAZ Arena, Cesson-Sévigné mardi 28 avril 2026.
Votre guide MementoCSE 2025-2026 OFFERT 28 et 29 avril Rennes – GLAZ Arena Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T09:00:00+02:00 – 2026-04-28T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-29T09:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:00:00+02:00
Rennes – GLAZ Arena Chemin du Bois de la Justice, 35510 Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné 35510 La Monniais Ille-et-Vilaine Bretagne
Nous vous offrons* un exemplaire du MémentoCSE 2025-2026, le guide pratique CSE -DS/RS – COS/CAS. Valeur 39 € *dans la limite des stocks disponibles
MementoCSE
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