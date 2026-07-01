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Votre smartphone au quotidien, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues

mardi 1 septembre 2026 · EPN - Maison de la Formation et de la Jeunesse · Martigues

Votre smartphone au quotidien, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues

Informations pratiques

Début
mardi 1 septembre 2026
Fin
mardi 1 septembre 2026
Lieu
EPN - Maison de la Formation et de la Jeunesse
Adresse
Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues
Ville
13500 Martigues
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
sur inscription, gratuit

Votre smartphone au quotidien Mardi 1 septembre, 14h00 EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Bouches-du-Rhône

sur inscription, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-01T14:00:00+02:00 – 2026-09-01T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-01T14:00:00+02:00 – 2026-09-01T16:30:00+02:00

Présentation

Séance unique
Qu’est-ce qu’une connexion 4G / 5G / Wifi, pourquoi je n’ai pas accès à internet ? qu’est-ce que je dois paramétrer ?
Une séance pour mieux maîtriser son smartphone.

En savoir plus

Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.

Localisation

EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442494598 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442494598 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442490267 »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues »}]
Les Espaces publics numériques de Martigues proposent cette séance afin de vous aider à maîtriser votre smartphone. smartphone inclusionnumerique

Photo by Plann_image on Unsplash

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