Flaujac-Poujols

Vous reprendrez bien du raisin ?

Flaujac-Poujols Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Conférence paléontologique

Les phosphatières du Quercy sont connues dans le monde entier pour les remarquables restes d’animaux qu’elles ont préservés, permettant aujourd’hui de documenter les changements de la faune au cours d’une période de bouleversements climatiques majeurs, la Grande Coupure.

Mais saviez-vous que ces gisements ont également livré de nombreux restes végétaux, notamment des vignes fossiles ? Intéressons-nous aux plantes du passé et explorerons ce qu’elles peuvent nous révéler de l’histoire de la Terre et du Quercy.

Conférences proposées par l’Association des phosphatières du Quercy, en partenariat avec la Réserve naturelle nationale géologique Lot

Conférence paléontologique

Les phosphatières du Quercy sont connues dans le monde entier pour les remarquables restes d’animaux qu’elles ont préservés, permettant aujourd’hui de documenter les changements de la faune au cours d’une période de bouleversements climatiques majeurs, la Grande Coupure.

Mais saviez-vous que ces gisements ont également livré de nombreux restes végétaux, notamment des vignes fossiles ? Intéressons-nous aux plantes du passé et explorerons ce qu’elles peuvent nous révéler de l’histoire de la Terre et du Quercy.

Conférences proposées par l’Association des phosphatières du Quercy, en partenariat avec la Réserve naturelle nationale géologique Lot

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Flaujac-Poujols 46090 Lot Occitanie

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English :

Paleontology Conference

The Quercy phosphate deposits are known worldwide for the remarkable animal remains they have preserved%E9, which today allow us to document changes in the fauna during a period of major climatic upheaval known as the Great Cut-off.

But did you know that these sites have also yielded numerous plant remains, including fossilized vines? Let’s take a closer look at the plants of the past and explore what they can reveal about the history of the Earth and the Quercy region.

Lectures presented by the Quercy Phosphate Association, in partnership with the Lot National Geological Nature Reserve

L’événement Vous reprendrez bien du raisin ? Flaujac-Poujols a été mis à jour le 2026-06-17 par Pnr des Causses du Quercy