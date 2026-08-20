Voyage à travers 1 000 ans d’histoire, Château de Sainte-Foy, Anthé

Informations pratiques

Voyage à travers 1 000 ans d’histoire 19 et 20 septembre Château de Sainte-Foy Lot-et-Garonne

Tarif : 9 € par personne. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Durée de la visite : environ 2h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez pour un voyage à travers près de mille ans d’histoire lors d’une visite guidée commentée par les propriétaires. Le parcours débute par l’église romane du XIe siècle, autrefois église paroissiale, se poursuit dans le parc et autour des extérieurs du château, avant de s’achever par la découverte des salles du rez-de-chaussée. De la petite histoire locale aux grands événements de l’histoire nationale, cette visite vivante vous dévoile les multiples facettes de ce lieu chargé de mémoire.

Château de Sainte-Foy 653 route de Sainte-Foy, 47370 Anthé Anthé 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 06 87 21 33 20 https://www.chateau-sainte-foy.com/ https://www.facebook.com/ChateauSainteFoyAnthe/ Château gascon, ancienne maison forte, quadrilatère militaire massif défensif aux 1 000 ans d’histoire, surplombant la mythique vallée du Boudouyssou au quarante châteaux et 32 moulins à eau, frontière entre les français et les anglais lors de la guerre de cent ans. De passionnantes visites commentées guidées par les propriétaires sont proposées toute l’année et des concerts, théâtres et expositions ont également lieu en saison. Plusieurs parkings sur place.

Visite commentée guidée par les propriétaires en commençant par l’église romane du 11° siècle anciennement paroissiale, en continuant pars le parc , en cheminant par les extérieurs du château puis en…

©Chateau de Sainte Foy d’Anthé