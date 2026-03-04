Voyage à travers le design, Le Scarabée, La Verrière

Voyage à travers le design 7 mars – 29 avril Le Scarabée Yvelines

Entrée libre, tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T14:00:00+01:00 – 2026-03-07T17:00:00+01:00

Fin : 2026-04-29T14:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:00:00+02:00

Après Villepreux, direction La Verrière !

Le Musée vous invite à un voyage dans le temps… S’appuyant sur sa riche collection « Design et modes de vie », qui rassemble plus de 3 200 objets, cette exposition itinérante retrace 50 ans de création : des formes sobres et fonctionnelles des années 1950, aux couleurs pop et matériaux plastiques des années 1960- 1970, jusqu’au postmodernisme et à la mondialisation du design entre 1980 et les années 2000.

Le Scarabée 7 bis avenue du Général Leclerc, 78320 La Verrière La Verrière 78320 Village Yvelines Île-de-France

Collections du Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines de 1950 à 2000. design collections

Graphisme C. Lasson / Studio graphique SQY / Musée de la ville-SQY