Voyage au cœur de la cité antique de Lattara, Site archéologique Lattara – musée Henri Prades, Lattes

Voyage au cœur de la cité antique de Lattara Samedi 23 mai, 18h00 Site archéologique Lattara – musée Henri Prades Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Partez à la découverte de l’histoire de la cité antique de Lattara. La collection permanente du musée présente les biens archéologiques issus des campagnes de fouilles successives effectuées sur le site de Lattara et ses environs depuis les années 1960. La visite invite à un voyage dans la ville portuaire en soulignant l’importance de son rôle commercial, d’abord avec la communauté étrusque, puis avec les Grecs de Massalia, et enfin les Romains.

Site archéologique Lattara – musée Henri Prades 390 route de Pérols – Lattes Lattes 34970 Hérault Occitanie 04.99.54.78.20 https://museearcheo.montpellier3m.fr/ https://www.facebook.com/musee.site.lattara;https://www.instagram.com/site_archeologique_lattara/ LATTARA, PORT GAULOIS EN MÉDITERRANÉE

La ville antique de Lattara bâtie en bordure de la lagune, dans le delta du Lez, a été un carrefour de civilisations. Étrusques, Grecs, Ibères, Romains et populations gauloises locales se sont entrecroisés dans un contexte porteur, marqué par la dynamique des échanges économiques et culturels en Méditerranée nord-occidentale. Ce port a été en activité du VIe siècle avant notre ère jusqu’au IIIe siècle.

Le musée et le site archéologique attenant invitent à un voyage dans cette ville portuaire, à travers la présentation d’objets issus des campagnes de fouilles successives sur Lattara et ses environs. De l’âge du Bronze à l’époque romaine, le parcours de visite déploie ainsi un large panorama sur le mode de vie de ces populations, au cœur d’un vaste réseau d’échanges méditerranéens. Parking gratuit disponible

Tramway Ligne 3 arrêt Lattes Centre (terminus)

Pistes cyclables entre Montpellier, Palavas et Pérols

Autoroute A 709 Sortie 30 ou 31

Partez à la découverte de l’histoire de la cité antique de Lattara. La collection permanente du musée présente les biens archéologiques issus des campagnes de fouilles successives effectuées sur le à…

©Luc Jennepin