Voyage au Cœur de l’Hiver Médiathèque Ernest et Louis Lessieux Saint-Pierre-d’Oléron

Informations pratiques

Saint-Pierre-d’Oléron

Voyage au Cœur de l’Hiver

Médiathèque Ernest et Louis Lessieux 3 rue Franck Massé Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-18 18:00:00

fin : 2026-12-18

Date(s) :

2026-12-18

Spectacle de contes, à partir de 4 ans, gratuit et sur réservation.

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Médiathèque Ernest et Louis Lessieux 3 rue Franck Massé Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 76 55 mediatheque@saintpierreoleron.com

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English : Journey to the Heart of Winter

Storytelling show, for ages 4 and up, free with reservations.

L’événement Voyage au Cœur de l’Hiver Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes