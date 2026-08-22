Voyage au Cœur de l’Hiver Médiathèque Ernest et Louis Lessieux Saint-Pierre-d’Oléron
vendredi 18 décembre 2026 · Médiathèque Ernest et Louis Lessieux · Saint-Pierre-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Pierre-d’Oléron
Voyage au Cœur de l’Hiver
Médiathèque Ernest et Louis Lessieux 3 rue Franck Massé Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-18 18:00:00
fin : 2026-12-18
Date(s) :
2026-12-18
Spectacle de contes, à partir de 4 ans, gratuit et sur réservation.
.
Médiathèque Ernest et Louis Lessieux 3 rue Franck Massé Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 76 55 mediatheque@saintpierreoleron.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journey to the Heart of Winter
Storytelling show, for ages 4 and up, free with reservations.
L’événement Voyage au Cœur de l’Hiver Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
À voir aussi à Saint-Pierre-d'Oléron (Charente-Maritime)
- Exposition de peinture Les peintres Niortais Rue de l’Ancienne Criée Saint-Pierre-d’Oléron 12 septembre 2026
- Forum des Associations Saint-Pierre-d’Oléron 12 septembre 2026
- Atelier Saison d’Hiver, Salle du conseil, Saint-Pierre-d’Oléron 15 septembre 2026
- Veillée du Patrimoine Terre et mer, une tradition locale Rue des Tilleuls Saint-Pierre-d’Oléron 18 septembre 2026
- Visite commentée : nature et ostréiculture à Fort-Royer, Site ostréicole et naturel de Fort-Royer, Saint-Pierre-d’Oléron 19 septembre 2026