Voyage au coeur des sens Terre de Mistral autrement Domaine Terre de Mistral Rousset

Informations pratiques

Rousset

Voyage au coeur des sens Terre de Mistral autrement

Vendredi 16 octobre 2026 de 17h30 à 19h30. Domaine Terre de Mistral Chemin du pavillon Rousset Bouches-du-Rhône

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 17:30:00

fin : 2026-10-16 19:30:00

Date(s) :

2026-10-16

Cette soirée a été imaginée par Terre de Mistral & Immersive Expérience pour celles et ceux qui aiment découvrir avant les autres, explorer de nouvelles sensations et collectionner les souvenirs plutôt que les objets.

Certaines expériences ne rentrent dans aucune case. Ni spectacle. Ni dégustation. Ni voyage sonore. Et pourtant un peu tout cela à la fois.



Pour les curieux.

Pour les épicuriens.

Pour les amoureux des belles histoires.

Pour les explorateurs d’émotions.



Le temps d’une parenthèse hors du temps, laissez-vous embarquer dans un voyage immersif inspiré du Mistral, mêlant récit, découvertes olfactives, immersion sonore et dégustation.



Imaginez…

– Vous installer dans un lieu d’exception au cœur des vignes.

– Sentir l’atmosphère ralentir peu à peu.

– Laisser le quotidien s’éloigner.

– Fermer les yeux.

– Vous laisser porter par les sons, les parfums et les émotions.

– Oublier l’heure qu’il est.

– Ressentir chaque sensation comme une invitation au voyage.

– Vous laisser surprendre par ce que vos sens ont à vous raconter.

– Partager un moment privilégié en couple, entre amis ou en famille.

– Repartir apaisé, inspiré et rempli de belles émotions.



Plus qu’une soirée, une expérience sensorielle en édition très limitée. Une histoire à ressentir autant qu’à écouter, et une invitation à découvrir le Domaine Terre de Mistral autrement.



Seulement 12 voyageurs pourront embarquer. Et vous, où votre curiosité vous mènera-t-elle ?



Horaires

• 17h15 accueil des participants

• 17h30 début de l’expérience sensorielle au cœur du Vinotarium

• 18h00 voyage sonore immersif

• 19h00 dégustation à l’aveugle

• 19h30 fin de l’événement



Tarifs:

• 40 € par personne

• 35 € par personne à partir de 2 personnes inscrites ensemble

• Possibilité de dîner au restaurant du domaine pour prolonger l’expérience (non inclus dans le tarif)



Cette expérience est déconseillée aux personnes porteuses d’un pacemaker ou d’un dispositif cardiaque électronique, souffrant d’épilepsie non stabilisée ou présentant une forte hypersensibilité auditive. En cas de grossesse ou de problème de santé particulier, merci de nous contacter avant l’inscription. .

Domaine Terre de Mistral Chemin du pavillon Rousset 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 29 14 84 tourisme@terre-de-mistral.com

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English :

This evening was conceived by Terre de Mistral & Immersive Experience for those who love to discover things before anyone else, explore new sensations, and collect memories rather than objects.

L’événement Voyage au coeur des sens Terre de Mistral autrement Rousset a été mis à jour le 2026-08-25 par Provence Tourisme