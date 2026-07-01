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AGENDA · Billy

Voyage au moyen âge avec Dame Clothilde Forteresse de Billy Billy

mercredi 1 juillet 2026 · Forteresse de Billy · Billy

Informations pratiques

Début
mercredi 1 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Forteresse de Billy
Adresse
5 rue du château
Ville
03260 Billy
Département
Allier
Tarif
7 7 7 Tarif réduit

Billy

Voyage au moyen âge avec Dame Clothilde

Forteresse de Billy 5 rue du château Billy Allier

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-01 14:00:00
fin : 2026-09-18 15:15:00

Date(s) :
2026-07-01 2026-08-03 2026-09-01 2026-09-21

Remontez le temps jusqu’au XIIIe siècle avec une visite guidée théâtralisée de la forteresse de Billy.
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Forteresse de Billy 5 rue du château Billy 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 51 51  contact@vichydestinations.fr

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English :

Travel back in time to the 13th century with a dramatized guided tour of the Billy Fortress.

L’événement Voyage au moyen âge avec Dame Clothilde Billy a été mis à jour le 2026-07-04 par Vichy Destinations

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