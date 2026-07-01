Voyage au moyen âge avec Dame Clothilde Forteresse de Billy Billy

Informations pratiques

Billy

Voyage au moyen âge avec Dame Clothilde

Forteresse de Billy 5 rue du château Billy Allier

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-01 14:00:00

fin : 2026-09-18 15:15:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-08-03 2026-09-01 2026-09-21

Remontez le temps jusqu’au XIIIe siècle avec une visite guidée théâtralisée de la forteresse de Billy.

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Forteresse de Billy 5 rue du château Billy 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 51 51 contact@vichydestinations.fr

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English :

Travel back in time to the 13th century with a dramatized guided tour of the Billy Fortress.

L’événement Voyage au moyen âge avec Dame Clothilde Billy a été mis à jour le 2026-07-04 par Vichy Destinations