Voyage dans le temps au conservatoire d’outils anciens : démonstrations artisanales et découverte d’une église, Village de Mayrinhac-Lentour, Mayrinhac-Lentour
samedi 19 septembre 2026 · Village de Mayrinhac-Lentour · Mayrinhac-Lentour
Informations pratiques
Voyage dans le temps au conservatoire d’outils anciens : démonstrations artisanales et découverte d’une église 19 et 20 septembre Village de Mayrinhac-Lentour Lot
Gratuit. Entrée libre. Pour plus d’informations : www.patrimoine-et-culture.org.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
La visite du conservatoire d’outils anciens vous transportera dans le temps. Passionnés ou simples curieux, vous serez ravis par cette découverte.
L’église Saint-Pierre-ès-Liens sera également ouverte aux mêmes horaires.
La compagnie GLO ATLANTA, accueillie en résidence, proposera une intervention.
Une proposition de l’association Patrimoine et culture de Mayrinhac-Lentour.
Village de Mayrinhac-Lentour 46500 Mayrinhac-Lentour Mayrinhac-Lentour 46500 Lot Occitanie
La visite du conservatoire d’outils anciens vous transportera dans le temps. Passionnés ou curieux, cela vous ravira !
©Conservatoire Mayrinhac-Lentour