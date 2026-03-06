Voyage dans le temps au conservatoire d’outils anciens : démonstrations artisanales et découverte d’une église, Village de Mayrinhac-Lentour, Mayrinhac-Lentour

Informations pratiques

Voyage dans le temps au conservatoire d’outils anciens : démonstrations artisanales et découverte d’une église 19 et 20 septembre Village de Mayrinhac-Lentour Lot

Gratuit. Entrée libre. Pour plus d’informations : www.patrimoine-et-culture.org.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La visite du conservatoire d’outils anciens vous transportera dans le temps. Passionnés ou simples curieux, vous serez ravis par cette découverte.

L’église Saint-Pierre-ès-Liens sera également ouverte aux mêmes horaires.

La compagnie GLO ATLANTA, accueillie en résidence, proposera une intervention.

Une proposition de l’association Patrimoine et culture de Mayrinhac-Lentour.

Village de Mayrinhac-Lentour 46500 Mayrinhac-Lentour Mayrinhac-Lentour 46500 Lot Occitanie

La visite du conservatoire d’outils anciens vous transportera dans le temps. Passionnés ou curieux, cela vous ravira !

©Conservatoire Mayrinhac-Lentour