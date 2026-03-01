La Vie Nocturne des Amphibiens au Marais de Bonnefont Mayrinhac-Lentour
La Vie Nocturne des Amphibiens au Marais de Bonnefont Mayrinhac-Lentour vendredi 6 mars 2026.
La Vie Nocturne des Amphibiens au Marais de Bonnefont
Devant le conservatoire Mayrinhac-Lentour Lot
Début : 2026-03-06 20:30:00
fin : 2026-03-06 22:00:00
2026-03-06
Découverte des amphibiens, biologie, espèces, protections, etc.
Visite nocturne
Prévoir tenue adaptée et lampe frontale ou de poche
Adapté aux personnes en situation de handicap
Réservation obligatoire
Devant le conservatoire Mayrinhac-Lentour 46500 Lot Occitanie +33 6 47 52 68 38
English :
Discovery of amphibians, biology, species, protections, etc.
Night visit
Please bring appropriate clothing and headlamp or flashlight
Adapted for people with disabilities
Reservation required
