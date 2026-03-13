Chasse aux trésors le Trésor du marais Mayrinhac-Lentour
Chasse aux trésors le Trésor du marais Mayrinhac-Lentour mercredi 1 juillet 2026.
Chasse aux trésors le Trésor du marais
Marais de Bonnefont Mayrinhac-Lentour Lot
Tarif : 5 – 5 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 10:30:00
fin : 2026-08-12 12:00:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Le marais abrite un trésor caché
Le marais abrite un trésor caché. Plus personne ne se souvient de son emplacement. Toutefois des indices laissé par le moine Escaoumel demeurent. Retrouvez le en famille à partir de 6 ans Tout public. Sur réservation, adapté aux personnes en situation de handicap
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Marais de Bonnefont Mayrinhac-Lentour 46500 Lot Occitanie +33 6 47 52 68 38
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English :
The marsh is home to a hidden treasure
L’événement Chasse aux trésors le Trésor du marais Mayrinhac-Lentour a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Vallée de la Dordogne