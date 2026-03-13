Chasse aux trésors le Trésor du marais

Marais de Bonnefont Mayrinhac-Lentour Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 10:30:00

fin : 2026-08-12 12:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Le marais abrite un trésor caché

Le marais abrite un trésor caché. Plus personne ne se souvient de son emplacement. Toutefois des indices laissé par le moine Escaoumel demeurent. Retrouvez le en famille à partir de 6 ans Tout public. Sur réservation, adapté aux personnes en situation de handicap

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Marais de Bonnefont Mayrinhac-Lentour 46500 Lot Occitanie +33 6 47 52 68 38

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English :

The marsh is home to a hidden treasure

L’événement Chasse aux trésors le Trésor du marais Mayrinhac-Lentour a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Vallée de la Dordogne