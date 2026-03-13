Deux réserves naturelles, deux voix en chœur au marais de Bonnefont

Marais de Bonnefont Mayrinhac-Lentour Lot

Tarif : – – 5 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 15:00:00

fin : 2026-07-16 17:30:00

Date(s) :

2026-07-16

D’une réserve géologique à une réserve biologique, le Lot recèle de biens des trésors naturels

D’une réserve géologique à une réserve biologique, le Lot recèle de biens des trésors naturels. Participez

activement, tout en s’amusant, à comprendre l’importance du sous- sol du marais de Bonnefont, dans la présence et la circulation des eaux et dans la biodiversité présente. Et pour les eaux potables d’une grande partie du Lot !

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Marais de Bonnefont Mayrinhac-Lentour 46500 Lot Occitanie +33 6 47 52 68 38

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English :

From a geological reserve to a biological reserve, the Lot is home to many natural treasures

L’événement Deux réserves naturelles, deux voix en chœur au marais de Bonnefont Mayrinhac-Lentour a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Vallée de la Dordogne