Deux réserves naturelles, deux voix en chœur au marais de Bonnefont Mayrinhac-Lentour
Deux réserves naturelles, deux voix en chœur au marais de Bonnefont Mayrinhac-Lentour jeudi 16 juillet 2026.
Deux réserves naturelles, deux voix en chœur au marais de Bonnefont
Marais de Bonnefont Mayrinhac-Lentour Lot
Tarif : – – 5 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 15:00:00
fin : 2026-07-16 17:30:00
Date(s) :
2026-07-16
D’une réserve géologique à une réserve biologique, le Lot recèle de biens des trésors naturels
D’une réserve géologique à une réserve biologique, le Lot recèle de biens des trésors naturels. Participez
activement, tout en s’amusant, à comprendre l’importance du sous- sol du marais de Bonnefont, dans la présence et la circulation des eaux et dans la biodiversité présente. Et pour les eaux potables d’une grande partie du Lot !
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Marais de Bonnefont Mayrinhac-Lentour 46500 Lot Occitanie +33 6 47 52 68 38
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English :
From a geological reserve to a biological reserve, the Lot is home to many natural treasures
L’événement Deux réserves naturelles, deux voix en chœur au marais de Bonnefont Mayrinhac-Lentour a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Vallée de la Dordogne