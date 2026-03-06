Théâtre Pôvre vieille démocrasseuse Conservatoire d’outils anciens Mayrinhac-Lentour

Mayrinhac-Lentour

Théâtre Pôvre vieille démocrasseuse

Conservatoire d’outils anciens Bourg Mayrinhac-Lentour Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 17:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Exaltation poético-politique ! D'après les textes politicolorifiques du clown philosophe québécois SOL

Exaltation poético-politique ! D'après les textes politicolorifiques du clown philosophe québécois SOL. Marie Thomas, arlequine funambule, réincarne avec justesse ce jongleur de mots qui nous parle de l'état du monde, de l'homme, de son paradis perdu

Sur réservation, tout public

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Conservatoire d’outils anciens Bourg Mayrinhac-Lentour 46500 Lot Occitanie +33 6 16 06 06 10

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English :

Political exaltation! According to the politically charged writings of the Quebecois philosopher-clown SOL

L’événement Théâtre Pôvre vieille démocrasseuse Mayrinhac-Lentour a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Vallée de la Dordogne