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AGENDA · Mayrinhac-Lentour

Nuit de la Chauve-souris, Marais de Bonnefont 46500 Mayrinhac-Lentour, Mayrinhac-Lentour

jeudi 27 août 2026 · Marais de Bonnefont 46500 Mayrinhac-Lentour · Mayrinhac-Lentour

Nuit de la Chauve-souris, Marais de Bonnefont 46500 Mayrinhac-Lentour, Mayrinhac-Lentour

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Lieu
Marais de Bonnefont 46500 Mayrinhac-Lentour
Adresse
Marais de Bonnefont
Ville
46500 Mayrinhac-Lentour
Département
Lot
Tarif
gratuit

Nuit de la Chauve-souris Jeudi 27 août, 19h30 Marais de Bonnefont 46500 Mayrinhac-Lentour Lot

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T19:30:00+02:00 – 2026-08-27T21:30:00+02:00
Fin : 2026-08-27T19:30:00+02:00 – 2026-08-27T21:30:00+02:00

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Balade à la recherche des chauves-souris du marais. Activités de découverte et balade exploratoire. Balade chauve-souris

RNR marais de Bonnefont

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