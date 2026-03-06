Nuit de la Chauve-souris, Marais de Bonnefont 46500 Mayrinhac-Lentour, Mayrinhac-Lentour

Informations pratiques

Nuit de la Chauve-souris Jeudi 27 août, 19h30 Marais de Bonnefont 46500 Mayrinhac-Lentour Lot

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T19:30:00+02:00 – 2026-08-27T21:30:00+02:00

Fin : 2026-08-27T19:30:00+02:00 – 2026-08-27T21:30:00+02:00

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Balade à la recherche des chauves-souris du marais. Activités de découverte et balade exploratoire. Balade chauve-souris

RNR marais de Bonnefont