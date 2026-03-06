Deux Réserves Naturelles, deux voix en chœur au Marais de Bonnefont Mayrinhac-Lentour jeudi 16 juillet 2026.

Mayrinhac-Lentour

Deux Réserves Naturelles, deux voix en chœur au Marais de Bonnefont

Mayrinhac-Lentour Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 15:00:00

fin : 2026-07-16 17:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Balade nature

D’une réserve géologique à une réserve biologique, le Quercy recèle des trésors naturels

Balade nature

D’une réserve géologique à une réserve biologique, le Quercy recèle des trésors naturels. Tout en s’amusant, vous comprendrez les nombreuses relations d’interdépendance entre le sous-sol du marais de Bonnefont, la circulation des eaux et la biodiversité. Venez explorer un site essentiel pour les eaux potables d’une grande partie du Lot !

Sur inscription https://www.billetweb.fr/causseries

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Mayrinhac-Lentour 46500 Lot Occitanie

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English :

Nature Walk

From a geological reserve to a biological reserve, Quercy is home to many natural treasures

L’événement Deux Réserves Naturelles, deux voix en chœur au Marais de Bonnefont Mayrinhac-Lentour a été mis à jour le 2026-06-17 par Pnr des Causses du Quercy