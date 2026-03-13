Balade du Ventoulou à la Réserve

Lacoste Mayrinhac-Lentour Lot

Tarif : – – 5 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-28 12:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Balade depuis le Ventoulou jusqu’au marais, en traversant des zones de Causse et de Limargue

Balade depuis le Ventoulou jusqu’au marais, en traversant des zones de Causse et de Limargue. Paysages et géologie, habitat traditionnel, agriculture, flore, fontaines et sources du marais, sont quelques-uns des thèmes abordés au cours des 6 km de marche

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Lacoste Mayrinhac-Lentour 46500 Lot Occitanie +33 6 47 52 68 38

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English :

Hike from Ventoulou to the marshes, crossing Causse and Limargue areas

L’événement Balade du Ventoulou à la Réserve Mayrinhac-Lentour a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Vallée de la Dordogne