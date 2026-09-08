UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chambourcy

Voyage dans le temps au Désert de Retz, Le Désert de Retz, Chambourcy

dimanche 20 septembre 2026 · Le Désert de Retz · Chambourcy

Voyage dans le temps au Désert de Retz, Le Désert de Retz, Chambourcy

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Le Désert de Retz
Adresse
Allee Frederic Passy, 78240 Chambourcy, France
Ville
78240 Chambourcy
Département
Yvelines

Voyage dans le temps au Désert de Retz Dimanche 20 septembre, 10h00 Le Désert de Retz Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, le Désert de Retz ouvre pour un véritable voyage dans le temps ! Au programme : jeux de bois anciens, atelier cerf-volants, découverte du verger et des ruches du Désert de Retz, la mode sous Napoléon III, les bonnes manières et l’entretien du linge au XIXe siècle, deux concerts de chambre…
En partenariat avec l’association Le Désert de Retz, Jardin des Lumières.

Le Désert de Retz Allee Frederic Passy, 78240 Chambourcy, France Chambourcy 78240 Yvelines Île-de-France 0139223131 http://www.ledesertderetz.fr
Animations historiques en plein air

© Ksenia Luron

À voir aussi à Chambourcy (Yvelines)