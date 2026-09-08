Voyage dans le temps au Désert de Retz, Le Désert de Retz, Chambourcy

Informations pratiques

Voyage dans le temps au Désert de Retz Dimanche 20 septembre, 10h00 Le Désert de Retz Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, le Désert de Retz ouvre pour un véritable voyage dans le temps ! Au programme : jeux de bois anciens, atelier cerf-volants, découverte du verger et des ruches du Désert de Retz, la mode sous Napoléon III, les bonnes manières et l’entretien du linge au XIXe siècle, deux concerts de chambre…

En partenariat avec l’association Le Désert de Retz, Jardin des Lumières.

Le Désert de Retz Allee Frederic Passy, 78240 Chambourcy, France Chambourcy 78240 Yvelines Île-de-France 0139223131 http://www.ledesertderetz.fr

Animations historiques en plein air

© Ksenia Luron