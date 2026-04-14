Voyage dans le temps avec les bateaux de la Nive et de l’Adour, Musée basque et de l’histoire de Bayonne, Bayonne

Voyage dans le temps avec les bateaux de la Nive et de l’Adour Samedi 23 mai, 19h30 Musée basque et de l’histoire de Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Depuis le Moyen-Age jusqu’au début du XIXe siècle le port de Bayonne occupait les quais du centre ville, autour de la confluence de la Nive et de l’Adour. Avec ses chantiers navals – dont l’Arsenal royal – ses immenses entrepôts commerciaux, ses quais de déchargement, les lieux fourmillaient de mille activités, donnant à la ville un dynamisme remarquable. La visite commentée des 2 salles consacrées au port de Bayonne vous plongera dans cette époque étonnante.

Musée basque et de l’histoire de Bayonne 37 Quai des Corsaires, 64100 Bayonne, France Bayonne 64100 Petit Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559590898 https://www.musee-basque.com https://www.instagram.com/musee.basque/ Musée de société présentant la civilisation basque traditionnelle, ainsi que l’histoire de Bayonne Gare SNCF à 10 min à pied. Arrêts autobus Txik Txak à 5 min. Parking vélo au pied du bâtiment. Parking voiture : Sainte-Claire ou Boufflers.

Depuis le Moyen-Age jusqu’au début du XIXe siècle le port de Bayonne occupait les quais du centre ville, autour de la confluence de la Nive et de l’Adour. Avec ses chantiers navals – dont l’Arsenal -…

©Musée Basque