Le joli mois de mai de l’Europe, CMA formation Bayonne, Bayonne

Le joli mois de mai de l’Europe 18 – 24 mai CMA formation Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Entrée libre pour les apprenants et les personnels de la CMA

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-18T09:00:00+02:00 – 2026-05-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-24T09:00:00+02:00 – 2026-05-24T17:00:00+02:00

Nous organisons des ateliers pédagogiques en plusieurs sessions de concours quizz autour des thèmes de l’Europe (drapeaux, construction européenne, événements sportifs, musique, spécialités culinaires;

Les participants et les gagnants reçoivent un cadeau issus des goodies.

Nous diffusons des informations sur la mobilité européenne et apportons des témoignes, une exposition photos basée sur des séjours de mobilité.

Plus largement nous faisons une sensibilisation à la citoyenneté européenne en spécifiant le caractère transfrontalier de notre territoire (projet euskelec).

Cette année, nous complétons ces activités par la démonstration d’une expérimentation liée au développement des compétences linguistiques en anglais via la réalité virtuelle, plus particulièrement dans la filière boulangerie – patisserie.

CMA formation Bayonne 25 boulevard d’Aritxague 64100 Bayonne Bayonne 64100 Marracq Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « pierre.durand@cma-nouvelleaquitaine.fr »}, {« type »: « email », « value »: « amandine.firth@cma-nouvelleaquitaine.fr »}]

Plusieurs sessions de concours quizz autour des thèmes de l’Europe = drapeaux, construction européenne, sports, musique, etc. Une diffusion d’informations sera organisée sur la mobilité européenne. Europe – Bruxelle – Erasmus – événements sportifs

Julia Sabalot