Voyage de Kawi le colibri au pays des droits de l’enfant, BiblioQuartier des Grands-Hutins, Genève

Informations pratiques

Voyage de Kawi le colibri au pays des droits de l’enfant Samedi 7 novembre, 15h00 BiblioQuartier des Grands-Hutins

Dès 4 ans, inscription gratuite mais obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T15:00:00+01:00 – 2026-11-07T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-07T15:00:00+01:00 – 2026-11-07T17:00:00+01:00

Partez en voyage au pays des droits de l’enfant avec Kawi le colibri.

Après avoir écouté le récit des aventures de Kawi, nous vivrons ensemble une expérience artistique et ludique pour découvrir et vivre les droits de l’enfant. Une occasion à ne pas manquer pour devenir de jeunes ambassadeurs et ambassadrices des droits de l’enfant !

Cécile Jeannin de l’AIDDE (Académie Internationale Des Droits de l’Enfant)

aidde.org

Dès 4 ans, inscription gratuite mais obligatoire :https://www.bibliotheques-carouge.ch/Default/doc/CALENDAR/663/voyage-de-kawi-le-colibri-au-pays-des-droits-de-l-enfant

BiblioQuartier des Grands-Hutins Rue de la Tambourine 3, 1227 Carouge Genève 1227 La Praille Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheques-carouge.ch/Default/doc/CALENDAR/663/voyage-de-kawi-le-colibri-au-pays-des-droits-de-l-enfant »}] [{« link »: « https://aidde.org/ »}, {« link »: « https://www.bibliotheques-carouge.ch/Default/doc/CALENDAR/663/voyage-de-kawi-le-colibri-au-pays-des-droits-de-l-enfant »}]

La BiblioQuartier des Grands-Hutins vous invite à découvrir les droits des enfants à travers le récit des aventures de Kawi, le samedi 7 novembre 2026 de 15h à 17h.

DR