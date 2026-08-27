Voyage en Archilude !, Bibliothèque municipale de Le-Péage-de-Roussillon, Le Péage-de-Roussillon

Informations pratiques

Voyage en Archilude ! Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque municipale de Le-Péage-de-Roussillon Isère

Une journée dédiée à la découverte ludique de l’architecture 10h-12h et 14h-17h. Différents ateliers tout le long de la journée. Viens faire un tour !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Des ateliers ludiques pour découvrir l’architecture !

Créations coopératives de micro-architectures, modélisations en lego de bâtiments célèbres, maquettes, représentations 2D et 3D, croquis archi…

Venez expérimenter et vous amuser le samedi 3 octobre de 10h à 17h. (repli au secteur jeune en cas de pluie)

Bibliothèque municipale de Le-Péage-de-Roussillon Place Paul Morand 38550 Le-Péage-de-Roussillon Le Péage-de-Roussillon 38550 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0474865860 https://www.reseau-ecume.fr/ [{« type »: « email », « value »: « mediatheque.le-peage@reseau-ecume.fr »}, {« owner »: {« uid »: 199866768564273, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-08-27T11:42:05.951Z », « data »: [{« eventDuration »: « 120 », « bookingContact »: « mediatheque.le-peage@reseau-ecume.fr », « response »: {« passId »: 433546853, « isPending »: false, « addressId »: 1049871}, « venueId »: 151933, « description »: « linked desc », « category »: « ATELIER_PRATIQUE_ART », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-27T11:42:05.715Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2557244, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-27T11:42:05.804Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 483865111, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 20, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1791014400000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-27T11:42:05.950Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/433546853 »}]

Biblis en folie 2026

©Archilude