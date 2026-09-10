Informations pratiques

Voyage en Italie Bibliothèque Landry Rennes 2 – 31 octobre Ille-et-Vilaine

Exposition photographique

La bibliothèque Landry expose les photographies d’un habitant du quartier : Jacques Poissenot. Pendant tout le mois d’octobre découvrez l’Italie sans bouger de votre quartier ! Cette sélection est proposée dans le cadre du bicentenaire de la photographie.

Visite en présence du photographe le samedi 3 octobre à 11h.

Tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-02T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-10-31T18:00:00.000+01:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.landry@ville-rennes.fr 02 23 62 26 39



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