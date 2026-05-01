Voyage littéraire Parce que les vers n’ont pas besoin de pieds pour s’envoler Bibliothéque Plogastel-Saint-Germain

Plogastel-Saint-Germain

Voyage littéraire Parce que les vers n’ont pas besoin de pieds pour s’envoler

Bibliothéque 1 place du 19 mars Plogastel-Saint-Germain Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Enfant, il détestait la lecture et la poésie. Aujourd’hui, il s’en fait le passeur. Le comédien Jean Quiclet propose un voyage littéraire, une épopée au cœur d’une bulle, sous un drôle d’igloo tout chaud.

Gratuit sur inscription (bibliotheque@plogastelsaintgermain.fr 02 98 54 91 88. .

Bibliothéque 1 place du 19 mars Plogastel-Saint-Germain 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 54 91 88

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English : Voyage littéraire Parce que les vers n’ont pas besoin de pieds pour s’envoler

L’événement Voyage littéraire Parce que les vers n’ont pas besoin de pieds pour s’envoler Plogastel-Saint-Germain a été mis à jour le 2026-04-29 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN