Voyage musical en compagnie de Schubert et Debussy, Lieder et mélodies Chapelle du Temple du Luxembourg Paris
Voyage musical en compagnie de Schubert et Debussy, Lieder et mélodies Chapelle du Temple du Luxembourg Paris vendredi 3 juillet 2026.
Une mise en regard de Lieder et mélodies de Franz Schubert et Claude Debussy, compositeurs « frères opposés ».
Propose un voyage sensible à travers les siècles, les langues et la découverte d’un répertoire de toute beauté.
La relation entre la musique et les poèmes choisis est au fondement du concert.
Mise en regard de Lieder et mélodies de Schubert et Debussy. Ensemble Jeux d’ambre. Paul Beynet piano, Bénédicte Barriquand mezzo.
Le vendredi 03 juillet 2026
de 19h00 à 20h30
payant
Places à 15 euros, tarif réduit 10 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-03T22:00:00+02:00
fin : 2026-07-03T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-03T19:00:00+02:00_2026-07-03T20:30:00+02:00
Chapelle du Temple du Luxembourg 58, rue Madame 75006 Metro Saint-Placide ou RennesParis
https://www.ensemblejeuxdambre.com/ +33746294305 ensemblejeuxd-ambre@orange.fr
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