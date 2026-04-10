Voyage musical en compagnie de Schubert et Debussy, Lieder et mélodies Chapelle du Temple du Luxembourg Paris

Une mise en regard de Lieder et mélodies de Franz Schubert et Claude Debussy, compositeurs « frères opposés ».

Propose un voyage sensible à travers les siècles, les langues et la découverte d’un répertoire de toute beauté.

La relation entre la musique et les poèmes choisis est au fondement du concert.

Mise en regard de Lieder et mélodies de Schubert et Debussy. Ensemble Jeux d’ambre. Paul Beynet piano, Bénédicte Barriquand mezzo.

Le vendredi 03 juillet 2026

de 19h00 à 20h30

payant

Places à 15 euros, tarif réduit 10 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-03T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-03T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-03T19:00:00+02:00_2026-07-03T20:30:00+02:00

Chapelle du Temple du Luxembourg 58, rue Madame 75006 Metro Saint-Placide ou RennesParis

https://www.ensemblejeuxdambre.com/ +33746294305 ensemblejeuxd-ambre@orange.fr



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