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Voyage sonore Bulle de bien-être Autrey-le-Vay

vendredi 7 août 2026 · Autrey-le-Vay

Voyage sonore Bulle de bien-être Autrey-le-Vay

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Autrey-le-Vay
Ville
70110 Autrey-le-Vay
Département
Haute-Saône
Tarif
20 20 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Autrey-le-Vay

Voyage sonore Bulle de bien-être

Autrey-le-Vay Autrey-le-Vay Haute-Saône

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07 2026-08-27

Voyage sonore pour revenir à soi au son des bols tibétains. Expérience organisée par Bulle de bien-être. Places limités.   .

Autrey-le-Vay Autrey-le-Vay 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 21 17 94 

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English : Voyage sonore Bulle de bien-être

L’événement Voyage sonore Bulle de bien-être Autrey-le-Vay a été mis à jour le 2026-07-24 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL

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