Informations pratiques

Autrey-le-Vay

Voyage sonore Bulle de bien-être

Autrey-le-Vay Autrey-le-Vay Haute-Saône

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-27

Voyage sonore pour revenir à soi au son des bols tibétains. Expérience organisée par Bulle de bien-être. Places limités. .

Autrey-le-Vay Autrey-le-Vay 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 21 17 94

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English : Voyage sonore Bulle de bien-être

L’événement Voyage sonore Bulle de bien-être Autrey-le-Vay a été mis à jour le 2026-07-24 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL