Voyage sonore Bulle de bien-être Autrey-le-Vay
vendredi 7 août 2026 · Autrey-le-Vay
Informations pratiques
Autrey-le-Vay
Voyage sonore Bulle de bien-être
Autrey-le-Vay Autrey-le-Vay Haute-Saône
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-27
Voyage sonore pour revenir à soi au son des bols tibétains. Expérience organisée par Bulle de bien-être. Places limités. .
Autrey-le-Vay Autrey-le-Vay 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 21 17 94
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English : Voyage sonore Bulle de bien-être
L’événement Voyage sonore Bulle de bien-être Autrey-le-Vay a été mis à jour le 2026-07-24 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL