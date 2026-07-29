Informations pratiques

Le Mans

VOYAGE VOYAGE

37 Rue nationale Le Mans Sarthe

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 18:30:00

fin : 2026-10-07 20:00:00

Date(s) :

2026-10-06 2026-10-07 2026-10-08 2026-10-09 2026-10-10 2026-10-11 2026-10-13 2026-10-14 2026-10-15 2026-10-16 2026-10-17 2026-10-18

En 6 ans de relation, Élodie et Bastien ne sont jamais partis en vacances ensemble. Cette fois, c’est décidé direction les Seychelles !

En 6 ans de relation, Élodie et Bastien ne sont jamais partis en vacances ensemble. Cette fois,

c’est décidé direction les Seychelles !

Mais le jour du départ, ils sont enfermés chez eux…

Ils voulaient voyager, ils vont devoir improviser.

Pour sauver leurs vacances, et leur couple, ils vont transformer leur salon en destination de

rêve !

Entre mensonges, révélations, disputes et éclats de rire, embarquez pour un voyage intérieur

aussi drôle que touchant.

Voyage Voyage explore avec humour et tendresse les petits travers de la vie à deux! .

37 Rue nationale Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 23 54 69

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English :

In their six-year relationship, %C9lodie and Bastien have never gone on vacation together. This time, it’s official: they’re off to the Seychelles!

L’événement VOYAGE VOYAGE Le Mans a été mis à jour le 2026-07-20 par CDT72