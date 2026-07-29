VOYAGE VOYAGE Le Mans
mardi 6 octobre 2026 · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
VOYAGE VOYAGE
37 Rue nationale Le Mans Sarthe
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 18:30:00
fin : 2026-10-07 20:00:00
Date(s) :
2026-10-06 2026-10-07 2026-10-08 2026-10-09 2026-10-10 2026-10-11 2026-10-13 2026-10-14 2026-10-15 2026-10-16 2026-10-17 2026-10-18
En 6 ans de relation, Élodie et Bastien ne sont jamais partis en vacances ensemble. Cette fois, c’est décidé direction les Seychelles !
En 6 ans de relation, Élodie et Bastien ne sont jamais partis en vacances ensemble. Cette fois,
c’est décidé direction les Seychelles !
Mais le jour du départ, ils sont enfermés chez eux…
Ils voulaient voyager, ils vont devoir improviser.
Pour sauver leurs vacances, et leur couple, ils vont transformer leur salon en destination de
rêve !
Entre mensonges, révélations, disputes et éclats de rire, embarquez pour un voyage intérieur
aussi drôle que touchant.
Voyage Voyage explore avec humour et tendresse les petits travers de la vie à deux! .
37 Rue nationale Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 23 54 69
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English :
In their six-year relationship, %C9lodie and Bastien have never gone on vacation together. This time, it’s official: they’re off to the Seychelles!
L’événement VOYAGE VOYAGE Le Mans a été mis à jour le 2026-07-20 par CDT72
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