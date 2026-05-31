Voyages historiques et mythiques autour des temples détruits, Hyères : 15 rue République, Hyères
Voyages historiques et mythiques autour des temples détruits, Hyères : 15 rue République, Hyères samedi 19 septembre 2026.
Voyages historiques et mythiques autour des temples détruits 19 et 20 septembre Hyères : 15 rue République Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Nous vous ferons voyager dans les temples du passé en traversant toutes les périodes historiques et mythiques.
Par l’image nous visiterons ensemble le temple d’Henoch, de Salomon, d’Hérode et les constructions mythiques telles que la tour de Babel, le Parthénon etc….
Hyères : 15 rue République 15 rue république 83400 Hyères Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0673104484 https://www.glsrep.fr Local associatif proposant des conférences et des expositions tout au long de l’année Stationnement alentour : parking de la place Clémenceau
Nous vous ferons voyager dans les temples du passé en traversant toutes les périodes historiques et mythiques.
RESSOURCE PERSONNELLE
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