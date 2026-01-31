Fréhel

Voyagez dans l’immensité avec la traversée de la baie de la Fresnaye

Port Nieux Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Vous avez envie de grands espaces et de découvrir l’ambiance de la baie ?

Alors venez avec Isabelle vous déconnecter à marée basse dans ce milieu de vie inhabituel, véritable mosaïque gravée, entre pré-salé, estran rocheux et boisements humides.

Traversée de petite rivière et remontée de la vallée du Moulin de la Mer pour voyager dans l’espace et le temps.

Visite à partir de 7 ans et fortement déconseillée aux personnes ayant des difficultés à marcher. Prévoir chaussures de voile, ou pieds nus avec chaussure de marche dans le sac à dos.

Réservation dans les bureaux de Saint-Cast-le Guildo, Saint-Jacut-de-la-Mer, Sables d’Or les Pins et Dinan, ou directement en ligne en cliquant sur Réserver . .

Port Nieux Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 59 74 87 89

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L’événement Voyagez dans l’immensité avec la traversée de la baie de la Fresnaye Fréhel a été mis à jour le 2026-05-20 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme