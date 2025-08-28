Walid Ben Selim Here & Now Théâtre de l’Arche Tréguier

Walid Ben Selim Here & Now Théâtre de l’Arche Tréguier samedi 14 mars 2026.

Walid Ben Selim Here & Now

Théâtre de l’Arche Place de la République Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Et c’est pour qui ? Pour qui souhaite ressentir son corps frémir, trembler, vibrer aux sons mêlés d’une voix et d’une harpe. Magnifique d’émotions.

Ici et maintenant, entre les débris du chose et du rien nous vivant dans les faubourgs de l’Éternité Darwich

Dans un choc des cultures fondateur, Walid Ben Selim se fait le porte-voix des plus grands noms de la poésie soufie. À travers cet Orient mythique, mystique et millénaire, celui-ci cherche à percer la vibration première dans un souffle épique et méditatif. Accompagné par la virtuose harpiste classique, Marie-Marguerite Cano, il fonde un espace de spiritualité musicale, une forme d’échange entre la langue parlée arabe et la langue inaccessible et symbolique de la harpe. Un fief poétique semé d’amour et de joie triomphal. .

Théâtre de l’Arche Place de la République Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 19 42

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Walid Ben Selim Here & Now Tréguier a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose