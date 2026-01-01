Walk and Tea with Christine in Tréguier Tréguier
Walk and Tea with Christine in Tréguier Tréguier samedi 24 janvier 2026.
Walk and Tea with Christine in Tréguier
19 Rue Ernest Renan Tréguier Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 15:00:00
fin : 2026-01-24 16:30:00
Date(s) :
2026-01-24 2026-02-21
On échange en anglais en se baladant dans le rues de Tréguier et sur les rives du Guindy et du Jaudy. Ensuite on se réchauffe et on continue la conversation avec une boisson chaude (et pourquoi pas un gâteau ?) au Bel Aujourd’hui. .
19 Rue Ernest Renan Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 75 88 67 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Walk and Tea with Christine in Tréguier Tréguier a été mis à jour le 2026-01-07 par SITARMOR