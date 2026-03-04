Walter Lapin, Cinéma François-Truffaut, Chilly-Mazarin

Walter Lapin Mercredi 25 mars, 14h00 Cinéma François-Truffaut Essonne

Avant la seance, trouvez ce qui est cache dans la salle de cinema

Cinéma François-Truffaut 19, rue François Mouthon, Chilly-Mazarin Chilly-Mazarin 91380 Essonne Ile-de-France

Les aventures rocambolesques d'une petite hérissonne et d'un lapin épuisé par ses 53 enfants qui partent dans des aventures épiques le jour où ce dernier, pris d'amnésie, se pr…