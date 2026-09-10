Wanted ! Cherche les monstres cachés Bibliothèque Agon-Coutainville
mardi 20 octobre 2026 · Bibliothèque · Agon-Coutainville
Informations pratiques
Agon-Coutainville
Wanted ! Cherche les monstres cachés
Bibliothèque 3 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-20
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-20
Wanted ! Cherche les monstres cachés jeu de piste libre sur place.
Médiathèque d’Agon-Coutainville. .
Bibliothèque 3 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 30 77
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English : Wanted ! Cherche les monstres cachés
L’événement Wanted ! Cherche les monstres cachés Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-08-08 par Coutances Tourisme
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