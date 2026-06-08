Saint-Brevin-les-Pins

WARM UP LES ESCALES PAHUA

Promenade Padioleau Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Warm up Les Escales

Artiste : Pahua

Duréée 1h15

Tout public

Promenade Padioleau



→ Folk Electro

Entre folklore mexicain, rythmes caribéens et électro organique, Pahua livre un concert vibrant et hypnotique.

En collaboration avec le festival Les Escales, dans le cadre du projet Globe Trotter .

Promenade Padioleau Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 44 44 ot@tourisme-saint-brevin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement WARM UP LES ESCALES PAHUA Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin