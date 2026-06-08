WARM UP LES ESCALES PAHUA Saint-Brevin-les-Pins
WARM UP LES ESCALES PAHUA Saint-Brevin-les-Pins jeudi 23 juillet 2026.
Saint-Brevin-les-Pins
WARM UP LES ESCALES PAHUA
Promenade Padioleau Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Warm up Les Escales
Artiste : Pahua
Duréée 1h15
Tout public
Promenade Padioleau
→ Folk Electro
Entre folklore mexicain, rythmes caribéens et électro organique, Pahua livre un concert vibrant et hypnotique.
En collaboration avec le festival Les Escales, dans le cadre du projet Globe Trotter .
Promenade Padioleau Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 44 44 ot@tourisme-saint-brevin.fr
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English :
L’événement WARM UP LES ESCALES PAHUA Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin
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