Webinaire « 1ers pas dans l’intermittence » destiné aux étudiants et débutants Mardi 2 juin, 14h00 Colombes – FRANCE TRAVAIL SERVICES Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T14:00:00+02:00 – 2026-06-02T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-02T14:00:00+02:00 – 2026-06-02T15:00:00+02:00

Vous êtes étudiant en fin de cycle, jeune diplômé ou débutant dans les secteurs du spectacle, de l’audiovisuel ou de la culture et souhaitez comprendre comment fonctionne le régime d’intermittence du spectacle ? France Travail Spectacle vous invite à un webinaire d’information dédié aux premiers pas dans l’intermittence du spectacle. Le 2 juin de 14h à 15h En distanciel Au programme : Comprendre les essentiels du régime de l’intermittence du spectacle Obtenir des informations réglementaires sur

Colombes – FRANCE TRAVAIL SERVICES 92700 Colombes Colombes 92700 Victor Basch Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/676081 »}]

Vous êtes étudiant en fin de cycle, jeune diplômé ou débutant dans les secteurs du spectacle, de l’audiovisuel ou de la culture et souhaitez comprendre comment fonctionne le régime d’intermittence du Métiers de la culture et du spectacle S’informer